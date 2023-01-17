Kütahya OBM'de 2023 yılı hedefleri görüşüldü

Kütahya'da, Orman Bölge Müdürlüğü'nün (OBM) değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil'in başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısına Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Arpacı ve Savaş Ünle, Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri ve işletme avukatı katıldı. Toplantıda 2022 yılı değerlendirmeleri yapılırken, 2023 yılı hedefleri görüşüldü.

2023 yılı program ve hedeflerinin değerlendirildiği toplantıda, Şube Müdürleri kendi birimiyle ilgili çalışmalarının hangi aşamada olduğunu sunum eşliğinde aktardılar. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında karşılaşılan sorunlar ve eksikliklerin de masaya yatırıldığı toplantıda; genel değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantı sonunda program ve hedeflerin tam olarak gerçekleştirilebilmesi için ilgili birimlere gerekli talimatları veren Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, tüm katılımcılara teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.