Kütahya OBM'de İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğü eğitimleri

Kütahya ve Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğünde görevli 51 personel, Tavşanlı ve Domaniç Orman İşletme Müdürlüğünde görevli 42 personel, Gediz Orman İşletme Müdürlüğünde görevli 23 personel, Emet Orman İşletme Müdürlüğünde görevli 30 personel ve Simav Orman İşletme Müdürlüğünde görevli 21 personel olmak üzere toplamda 167 personele uygulamalı mevzuat eğitimleri tamamlandı.

Sabah büroda öğleden sonra ise örnek bir maden sahasında uygulamalı olarak yapılan eğitimlerde, T.C. Anayasasının 169 Maddesi, 6831 sayılı Orman Kanununun 16, 17/3 ve 18 inci Maddeleri ile bu maddelerin uygulama yönetmelikleri, Orman Genel Müdürlüğünün talimatları, işletmenin faaliyeti esnasında ve iptallerden sonra 3 yıl, 5 yıl rehabilitasyon planı ve kademeli kapatma planları kontrolü, vaziyet planı uygunluk kontrolü, verimli toprak depolama alanlarını arazide kontrolleri, koordinatlı kazıkların normlara uygun olması, sınır kontrolleri, ORBİS girişleri, raporlama teknikleri, izin iptal aşaması ve önceden iptal edilmiş sahalarla ilgili sorumluluklar (2023/1 sayılı Bölge Müdürlüğü Talimatı), ÇED Raporları hassasiyetler, bedel hesaplamaları, süreli ve indirimli bedeller takip işlemleri, izinlerde süre ve süreç takipleri konuları işlendi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil eğitimin açılışında, ormanların takip ve kontrolünde mevzuatlar dahilinde gerekli kontrollerin yapılmasını, iş ve işlemlerin aksatılmadan yerine getirilmesini vurgulayarak, başarılı bir eğitim geçirilmesi temennisinde bulundu.

Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir, İzin ve İrtifak Şube Müdürü Savaş Serdar Ateş ve Şube Teknik Personeli tarafından verilen eğitimlere, İşletme Müdürleri, İşletme Müdür Yardımcıları, İşletme ve Kadastro Mülkiyet Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ve İşletme Müdürlükleri İzin İrtifak konularından sorumlu katipler katıldı.