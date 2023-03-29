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Kütahya OBM'de masa tenisi turnuvası

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından masa tenisi turnuvası düzenlendi.


Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü personelleri arasında düzenlenen masa tenisi turnuvası çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.


25 personelin katılımıyla düzenlenen Masa Tenisi Turnuvasının galibi Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğünden Burak Karaağaç oldu. Turnuvada ikinciliği Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğünden Sadık Türker Ceylan, üçüncülüğü yine Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğünden Mehmet Ali Uçar, dördüncülüğü ise Emet Orman İşletme Müdürlüğünden Halil İlaç kazandı.


Turnuvada dereceye girenlere madalyaları Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Sendika temsilcileri ve Kütahya Masa Tenisi İl Temsilcisi Şahika Yurttaş tarafından verildi.

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