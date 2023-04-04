Kütahya OBM'nin ormanların gençleştirilmesi çalışmaları

Simav Orman İşletme Müdürlüğü Hisar İşletme Şefliği tarafından 8 hektar alanda yapılan karaçam gençleştirme çalışmaları çerçevesinde budama faaliyetleri yapılıyor. Karaçam ormanlarında yapılan çalışma ile idare müddetini tamamlamış olan yaşlı fertler sahadan çıkartılmadan önce alttaki yeni jenerasyona zarar vermemesi için ağaçların dalları işçiler tarafından budanıyor. Tırmanıcı budayıcı orman çalışanlarının iş güvenliği tedbirlerini alarak yaptığı budama faaliyetleri gençleştirme ve boşaltma sahalarında gerçekleştiriliyor ve bu şekilde ormanların yarınlara bakımlı şekilde aktarılması sağlanıyor.

Ülke genelinde dal budama işinin çok riskli olması ve bu işi yapan kişilerin kalmaması nedeniyle artık unutulmaya yüz tutan teknik müdahale Simav ormanlarında Kızılcık köylüleri tarafından devam ettiriliyor.