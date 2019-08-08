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Kütahya, öğrenci ve öğretmenleriyle Avrupa yolunda

Türkiye Ulusal Ajansı, 2019 Erasmus+ kapsamında hibe almaya hak kazanan projeleri açıklarken, Kütahya’dan 7 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrencileri, Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri (KA102) ile Avrupa’da staj eğitimi almaya hak kazandı.

Türkiye Ulusal Ajansı, 2019 Erasmus+ kapsamında hibe almaya hak kazanan projeleri açıklarken, Kütahya'dan 7 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri (KA102) ile Avrupa'da staj eğitimi almaya hak kazandı.


İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Ayrıca 4 okul “Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229)” Projeleri kapsamında, Avrupa'daki okullarla ortak proje geliştirerek bu okullara öğretmen ve öğrencileri ile birlikte ziyaretler yaparak çalışmalarını birlikte yüz yüze yürütme fırsatını elde ettiler. 2 kurumun öğretmenleri ise hazırladıkları “Okul Eğitimi Personel Hareketliliği (KA101)” projeleriyle, belirledikleri konularda Avrupa' da eğitim almaya hak kazandılar. 1 okulun projesi ise 17. sırada yedekte yer aldı. Böylece Kütahya'nın projeleri Ulusal Ajans tarafından kabul edilen 13 kurum, toplam 467 bin 992 Euro hibe almaya hak kazandı.

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