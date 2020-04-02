Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü her gün 2 bin maske üretiyor

Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla kullanılan maskeler, Türkiye'de bulunan 24 enstitüden biri olan Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü'nde de üretilmeye başlandı. 11 usta öğreticinin gönüllü olarak ürettikleri maskeler sağlık çalışanları ve emniyet ekiplerinin kullanımına sunuluyor.

Maske üretimi hakkında bilgi veren Enstitü Müdürü Elif Telli, "Ülkemize ve sağlık çalışanlarımıza destek olmak ve fırsatçıların önüne geçebilmek için devletimiz adına çorbada tuzumuz bulunsun diyerek İl Millî Eğitim Müdürlüğü'müzün de desteğiyle üretime başladık. 11 usta öğreticimizle, haftanın 5 günü maske üretimi için çalışacağız" dedi.

Günde yaklaşık 2 bin maske ürettiklerini söyleyen Telli: "Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi için 15 bin maske üretimi yapıyoruz. Bu hafta içinde maskelerin tamamını teslim etmeye çalışacağız. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan çok talep alıyoruz. Önümüzdeki günlerde ihtiyaç önceliğine göre o kurumlar için de maske üretimi yapacağız. Şimdilik ilimiz kapsamında hizmet verebiliyoruz. İlerleyen günlerde teklif olursa il dışına da üretim yapabiliriz" diye konuştu.

Öte yandan tulum üretimi için de gerekli yerlerle iletişime geçtiklerini belirten Telli, ihtiyaç duyulduğunda üretime başlayabileceklerini de sözlerine ekledi.

İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi. Başyiğit, üretim aşamasında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederek, maske üretiminin Türkiye için çok değerli olduğunu ifade etti.