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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile KSBÜ arasında ağaçlandırma protokolü

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında kampüs alanı ağaçlandırılmasına ait protokol imzalandı.


Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ile KSBÜ Rektörü Vural Kavuncu arasında imzalanan protokol sırasında KSBÜ Genel Sekreteri Kutlu Önal ve Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem de yer aldı.


Bölge Müdürü Hasan Keskin yapılan protokolle, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kampüs alanı içerisindeki boş alanların ağaçlandırılarak, rekreasyon alanı olarak; yeşil doku kazandırmayı amaçladıklarını, ortaklaşa yapılacak çalışmalar ile üniversite öğrencilerinin de çalışmalara katılımının sağlanacağını, bu sayede de doğa ve ağaç sevgisinin gençlere aşılanacağını, bunun da ülke adına en önemli kazanımlarından birisi olduğunu dile getirdi.


Bölge Müdürü Keskin, sahaya 7 bin 260 adet 2+0 yaş tüplü karaçam, 4 bin 800 adet 2+0 yaş tüplü sedir, 2 bin 500 adet 1+0 yaş lavanta enso, 2 bin 500 adet 2+2 yaş kaplı ateş dikeni olmak üzere toplam 17 bin 60 adet fidan dikilmesinin planlandığını belirtti.


Yapılan protokol gereği, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yapılan talep doğrultusunda, Yeşildağ Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde kalan toplam 7,3 Hektar Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine ait alanda, ağaçlandırma çalışması yapılacak ve bu çalışmalar iki kurum tarafından ortaklaşa yürütülecek.

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