Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeline, “Proje Döngüsü ve Yönetimi” eğitimi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen eğitimde, Zafer Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Uzmanı Hande Özger tarafından “Proje Döngüsü Yönetimi” eğitimi ile proje hazırlama, yöneticiliği ve yönetimi konusunda bilgiler verildi.

Eğitimde katılımcılara, proje yönetim süreçleri, proje yönetim araç ve teknikleri ile standartları, örnekler ve uygulamalar aktarılırken aynı zamanda uluslararası proje hazırlama konusunda da teknik destek sağlandı. “Proje Döngüsü ve Yönetimi” eğitimi ile Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personelinin proje yapma yetkinliğinin artması, daha çok sayıda ve nitelikli projelerin yapılmasının sağlanması amaçlanırken; aynı zamanda ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması da hedefleniyor.

Eğitim sonunda, tüm katılımcılara Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi Katılım Belgeleri takdim edildi.