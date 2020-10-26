İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yeni binasında

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yeni idari binasında hizmet vermeye başladı.


2016 yılında yapımına başlanan, toplantı salonları, otoparkı ve modern çalışma odalarıyla günün şartlarına uygun şekilde dizayn edilen Orman Bölge Müdürlüğü yeni idari binası hizmete girdi.


Kütahya'ya hakim bir yerde projelendirilen Orman Bölge Müdürlüğü idari binası Bölge Müdürü Hasan Keskin, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürleri, İşletme Müdürü, teknik personel, memur ve işçilerin duaları ile hizmet vermeye başladı.


Orman Bölge Müdürlüğü yine idari binasının hizmete açılışında konuşan Bölge Müdürü Hasan Keskin, “Orman Genel Müdürlüğümüze yakışan yeni idari binamızın hayırlı olmasını dilerim. Çalışma koşulları çok daha iyi olan bu hizmet binamızda, hem personelimiz daha konforlu bir ortamda görev yapma imkanı bulacaklar, hem de vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda hizmet verebileceğiz. Tüm personelimize bu yeni binamızda, yeni heyecan ile başladıkları çalışma hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.


İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ta Orman Bölge Müdürlüğü personeline yeni çalışma ortamlarında başarılar dileyerek, hayırlı olması temennisinde bulundu ve idari bina açılış duasını gerçekleştirdi.


Konuşmaların ve yapılan duaların ardından Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, tüm personeli ile birlikte yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Bina açılışı sonrası İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş Bölge Müdürü Hasan Keskin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Bölge Müdür Yardımcısı Yaşar Yaman Sağlam ve Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem'de yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.