Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde 'barkod' uygulaması

Üretim süreçlerinde birbirini takip eden izleme ve kayıt işlemlerinde daha çabuk, sağlıklı, aynı zamanda da daha verimli olmasını sağlayacak barkod uygulaması, Türkiye genelinde 6 Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 Orman İşletme Müdürlüğünde pilot olarak uygulanmaya başlandı.

Uygulamayla ilgili açıklama yapan Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, “Kütahya Orman Bölge Müdürlüğümüz pilot uygulama yapılan Orman Bölge Müdürlükleri içerisinde olmamasına rağmen barkod sisteminin Bölge Müdürlüğümüzce de uygulanması için Orman Genel Müdürlüğümüze yaptığımız talep uygun görülmüştür. Uygun görüş üzerine Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Türkmen Orman İşletme Şefliğimiz ile Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü Dereçarşamba Orman İşletme Şefliğimizde barkod uygulamasına başlanmıştır. İnşallah bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

Uygulama çerçevesinde Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı ve İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı tarafından barkod uygulamasının yapıldığı Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü Dereçarşamba Orman İşletme Şefliği 73 No.lu bakım bölmesinde incelemelerde bulunuldu.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından 43,3 hektar olan bölmenin alınan etasının bin 194 metreküp olduğu ve şu ana kadar 118 metreküpte barkod uygulaması ile mesaha çalışmaları tamamlandı. Üretim çalışmalarının devam ettiği bölmede üretilen bütün emvallerin mesaha işleminin barkod uygulamasıyla yapılacağı ve önümüzdeki yıllarda Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün genelinde barkod uygulamasına geçileceği bildirildi.