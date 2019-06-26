Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden eski maden sahasında ağaçlandırma çalışması

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından maden sahalarını tabiata yeniden kazandırmak ve canlılar için kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla Tavşanlı Değirmisaz Kızılbük Köyü'nde Gürok Turizm ve Madencilik Tarafından Maden Sahası Rehabilitasyonu Özel Ağaçlandırması yapıldı.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Maden Sahaları Rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde orman alanlarında, işletilmesi tamamlanmış maden sahalarının rehabilitasyonu yapılarak, tabiata yeniden kazandırılması ve canlılar için kullanılabilir hale getirilmesi hedefleniyor. Madencilik faaliyetleri sona erince terk edilmiş veya çalışmalar tamamlanmış maden işletme sahalarının tekrar doğal yapısına uygun hale getirilmesi için yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile görüntü kirliliğinin oluşmasının önüne geçilirken aynı zamanda ormanlık alanların daraltılması da önleniyor. Devlet ormanı olan ve Gürok Turizm ve Madencilik A.Ş tarafından Emet Orman İşletme Müdürlüğünden açık Kömür İşletme izni alınarak maden ocağı olarak işletilen ve daha sonra ağaçlandırılmaya uygun hale getirilen pasa döküm sahası yemyeşil hale geldi.

Gürok Turizm Ve Madencilik A.Ş ait 1994 yılı tahsisli 1 Milyon 397 bin 384 metrekarelik özel ağaçlandırma sahasına 60 bin 450 adet fıstık çamı, 29 bin adet kızılçam, bin 750 adet sedir, 56 bin 975 adet diğer meyve ve yapraklı türler olmak üzere toplam 148 bin 175 adet fidan dikildi.

Yine aynı firmaya ait 2001 yılı tahsisli 831 bin metrekarelik özel ağaçlandırma sahasına ise 75 bin adet kızılçam, 15 bin adet fıstıkçamı, 20 bin adet yapraklı türler olmak üzere toplam 110 bin adet fidan dikildi. Madencilik faaliyetleri sonucu yapısı bozulan ormanlık alanda yapılan özel ağaçlandırma çalışması sonucu Değirmisaz bölgesinde bulunan saha; doğal yapısına kavuşarak yepyeni bir görünüme büründü. Madencilik faaliyetlerinin çevreye olan olumsuz etkilerinin silinmesi amacı ile yapılan özel ağaçlandırma çalışması ile eski maden sahası yeniden yemyeşil bir orman haline geldi.