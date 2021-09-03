Kütahya ormanlarında yol açma, bakım ve onarım çalışması

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen orman yolu ağı onarım ve alt yapı çalışmaları ile aynı zamanda Orman İşletme Şefliklerinde yürütülen üretim çalışmalarının güvenli ve hızlı bir şekilde nakilleri sağlanıyor.

Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü Oğuzlar Orman İşletme Müdürlüğü orman yolu büyük onarım çalışmaları Bölge Müdürü Hasan Keskin tarafından yerinde incelendi.

2021 yılı büyük onarım programında bulunan 739 kod No'lu büyük onarım yol çalışmaları hakkında Altıntaş İşletme Müdürü Mevlüt Polat'tan bilgiler alan Bölge Müdürü Hasan Keskin, orman içi yolların orman yangınına müdahale, fidan üretimi ve fidan dikimi gibi ormancılık faaliyetlerinin yanında orman köyleri arasında ulaşımı sağlaması açısından da önemli olduğunu belirterek, çalışmalarda emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

Arazi programında Bölge Müdürü Hasan Keskin'e, Altıntaş Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat ve Oğuzlar Orman İşletme Şefi Şerif Çam eşlik etti.