Kütahya otobüs durakları dezenfekte edildi

Çok sayıda vatandaşımıza hizmet veren Halk Otobüsleri ve otobüs duraklarında Koronavirüs hastalığına (COVID-19) karşı önlem almak amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam eden Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi, halk sağlığını ön planda tutarak şehrin farklı bölgelerinde çalışmalarına hızla devam ediyor.