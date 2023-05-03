Kütahya Pazarcılar Odası Başkanı Hakan Akdaş, AK Parti'ye üye oldu

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya Pazarcılar Odası Başkanı Hakan Akdaş'ın AK Parti'ye üyeliğinin gerçekleştiğini belirtti.

İl Başkanı Mustafa Önsay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Kütahya Pazarcılar Odası Başkanı Hakan Akdaş Partimize üyeliğini gerçekleştirdi. Hakan Akdaş'a Merkez İlçe Başkanımızla birlikte rozet takdimi gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun. 14 Mayıs seçimleri için her daim durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz” dedi.(EFE-)