Kütahya polisi bir ilki gerçekleştirdi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şubesi, ortaokul öğrencilerine yönelik 'at binme' etkiliği düzenledi.

Kütahya Belediyesi Atlı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe 80 ortaokul öğrencisi katıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, "Toplum destekli şubemiz tarafından ortaokul öğrencilerine ata sporumuzu ve at ile tanıştırmak için bugün burada bir gün geçireceğiz ve bir çok çocuğumuzun hayali olan at binme heyecanını onlara yaşatacağız. Ayrıca dönem içerisinde de öğrencilere yönelik etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Öğrenciler ise hayatlarında ilk kez ata bindikleri için mutlu olduklarını ve heyecan verici bir durum olduğunu söylediler.