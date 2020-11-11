Kütahya polisi kaçakçılara göz açtırmıyor

Denetimlerde 3 iş yeri işletmecisi hakkında adli, 4 iş yeri işletmecisi hakkında adli ve idari, 1 iş yeri işletmecisine idari işlem yapıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadelede görünürlüğün ve etkinliğin artırılması, yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla iş yerlerinde arama ve denetim gerçekleştirdi.

10 ekip ve 34 personelle 8 iş yerinde arama, 2 iş yerinde denetim gerçekleştirildi. Arama yapılan iş yerlerinde, 11 bin 350 adet içi doldurulmuş makaron, 10 bin 600 adet boş makaron, 133 paket halinde toplam 11 bin 650 gram nargile tütünü, 111 kilogram açık kıyılmış tütün, 114 paket halinde toplam 5 bin 150 gram kıyılmış tütün, 6 kutu halinde 15 bin adet sarmalık sigara kâğıdı, 112 adet puro ele geçirildi.

Yapılan aramalar neticesinde 3 iş yeri işletmecisi hakkında adli, 4 iş yeri işletmecisi hakkında adli ve idari, 1 iş yeri işletmecisine idari işlem yapıldı.