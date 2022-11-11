Kütahya polisinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araç ile ev ve işyerinde yapılan aramalarda toplam 567 adet 'Sentetik ecza' isimli uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta ve içerisinde bulunan şahsın üzerinde yapılan aramada, 560 adet sentetik ecza ele geçirildi.

H. T. ve Ş. T. isimli şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise 7 adet 'Sentetik ecza' ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.