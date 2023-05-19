Kütahya sağlık çalışanları geleneksel halı saha turnuvası

Kütahya'da birimler arası kaynaşma ve dayanışmayı arttırmak amacıyla 13.'sü düzenlenen sağlık çalışanları geleneksel halı saha futbol turnuvası başladı.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Koordinasyonunda, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kütahya Ağız Diş Sağlığı Hastanesi ve Kütahya Özel Park Hayat Hastanesinin katılımlarıyla birimler arası kaynaşma ve dayanışmayı arttırmak amacıyla 13.'sü düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası çekilen kuralar sonucunda başladı.

Sağlık çalışanları olarak, birlik ve berberlik içerisinde personelin kaynaşması adına bu tür etkinliklerin moral motivasyon açısından çok önemli olduğunu söyleyen Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan,” Bu yıl 13.'sü düzenlenen halı saha turnuvasının her geçen yıl takım sayısı artarak devam etmektedir. Mesai saatleri dışında birlikte vakit geçirerek, aramızdaki dostluklar da artmaktadır. Bu anlamda turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi.

Turnuvanın ilk günkü karşılaşmaları Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üvey Acil - Hızır Acil, Sekreterler- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ek Hizmet Binası, Ek Bina Ameliyathane - Vefa Psikiyatri Ek Hizmet Binası takımları arasında oynandı.

Toplam 24 takımın mücadele edeceği Turnuva 22 Haziran 2023 tarihinde Final maçıyla sona erecek