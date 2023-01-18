Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında sona yaklaşılıyor

Eser Şenkul, yapımı devam eden Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Ziyaret esnasında firma yetkililerinden inşaat süreci hakkında bilgi alan Dr. Eser Şenkul, sürdürülen çalışmalardan ve yapım sürecinin hızla sona yaklaştığını görmekten memnuniyet duyduğunu, donanımlı bir sağlık tesisinin daha halkımızın hizmetine sunmanın heyecanı içerisinde olduğunu ifade etti.

Ziyarette İl Sağlık Müdürü Şenkul'a, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ahmet Tüfekçioğlu, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Emrah Çamköy ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uz. Dr. Hasan Hüseyin Gümüşçü eşlik etti.