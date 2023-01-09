Kütahya şehir merkezindeki mezarlıklar yenilendi

Belediyeden yapılan açıklamada, "Altyapı, ulaşım, çevre, spor tesisleri gibi yatırımlarla geleceğin Kütahya'sını inşa eden Kütahya Belediyemiz, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu çerçevede, şehir merkezinde bulunan tüm mezarlıklarda başlatılan bakım, onarım ve yeniden imalat çalışmaları tamamlandı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Kütahya Belediyemiz, şehir merkezindeki Hıdırlık, Ahi Erbasan, Musalla, Sultanbağı, Ahi Evran, Çelebi ve Şehir Mezarlıklarının tamamında yürüyüş yollarının imalatı, mezarlık duvarlarının onarımı, tamir işlemleri, ferforje imalatları ve musalla taşlarının eksik olanları yapıldı. Ayrıca Şehir Mezarlığı'nda sıfırdan abdesthane imalatı ve hizmet binası inşaatı tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. Çelebi Mezarlığı'nda ise dış duvarların tamamı boyandı ve korkuluklar tüm mezarlığı kapsayacak şekilde tamamlandı. Hemşehrilerimizin ebediyete intikal eden yakınlarını ziyaretlerini daha temiz ve düzenli bir ortamda yapabilmeleri için talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımız sürecek" denildi.