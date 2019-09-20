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Kütahya Şehitler Ortaokulu'nda kütüphane açılışı

Kütahya Şehitler Ortaokulu’nda, Şehit Emniyet Müdürü Uğur Gökcan’ın ismi verilen okul kütüphanesi, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’in katılımıyla açıldı.

Kütahya Şehitler Ortaokulu'nda, Şehit Emniyet Müdürü Uğur Gökcan'ın ismi verilen okul kütüphanesi, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'in katılımıyla açıldı.


Açılışa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gülbahar Önder Işık, İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Aybek ve Okul Müdürleri katıldı.


Aşure ikram edilen kütüphane açılışından sonra Müdür Hasan Başyiğit ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gülbahar Önder Işık öğrencilerin geçtiğimiz yıl boyunca hazırladıkları projelerin çalışmalarının bulunduğu sergiyi incelediler.

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