İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya Seramik Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi takımı 1.Lige yükseldi

Kütahya Seramik Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi takımı İstanbul’da düzenlenen Türkiye 2.

Kütahya Seramik Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi takımı İstanbul'da düzenlenen Türkiye 2.Lig 3.Etap Masa Tenisi Maçları sonunda 1.Lige yükseldi.


İstanbul Tozkoparan Spor Salonunda 3 Etap olarak yapılan ve 16 takımın yarıştığı müsabakalarda Seramik Spor Kulübü takımı turnuvayı 2.olarak tamamlayarak 1.lige yükseldi.


Yoğun ve düzenli antrenman programı neticesinde istedikleri başarıyı elde ettiklerini dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli Masa Tenisi Antrenörü İrem Çabuk; Müsabakada mücadele eden sporcular Şahika Yurttaş, Elif Kaya, Rumeysa Yıldırım, Şulenur Tosun, Sena Şenkaş ı tebrik etti. Çabuk, ayrıca desteklerinden dolayı NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. Başkan, yönetici ve idarecilerine de teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.