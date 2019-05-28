Kütahya Seramik Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi takımı 1.Lige yükseldi

Kütahya Seramik Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi takımı İstanbul'da düzenlenen Türkiye 2.Lig 3.Etap Masa Tenisi Maçları sonunda 1.Lige yükseldi.

İstanbul Tozkoparan Spor Salonunda 3 Etap olarak yapılan ve 16 takımın yarıştığı müsabakalarda Seramik Spor Kulübü takımı turnuvayı 2.olarak tamamlayarak 1.lige yükseldi.

Yoğun ve düzenli antrenman programı neticesinde istedikleri başarıyı elde ettiklerini dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli Masa Tenisi Antrenörü İrem Çabuk; Müsabakada mücadele eden sporcular Şahika Yurttaş, Elif Kaya, Rumeysa Yıldırım, Şulenur Tosun, Sena Şenkaş ı tebrik etti. Çabuk, ayrıca desteklerinden dolayı NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. Başkan, yönetici ve idarecilerine de teşekkür etti.