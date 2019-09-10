Kütahya Seyitömer Höyüğü'nde kazı çalışmaları başladı

Kütahya'da, 12 milyon ton kömür rezervinin kullanılabilir duruma getirilmesi için Seyitömer Kömür Havzası içerisinde yer alan Seyitömer Höyüğü'nde mayıs ayı itibarıyla 4. dönem arkeolojik kazı çalışmaları başladı.

Kütahya Müzesi Müdürlüğü başkanlığında 4 yıl aradan sonra yeniden başlatılan “Seyitömer Höyük Kurtarma Kazısı” açılış töreni gerçekleştirildi. Kütahya Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Serdar Ünal, Batı Anadolu ve Orta Anadolu'nun Tunç Çağı kronolojisinin belirlenmesinde en önemli yerleşim yeri olan Seyitömer Höyüğü'nde başlatılan 4. dönem kazı çalışmalarında Türkiye'nin değişik üniversitelerinden akademisyenler, arkeologlar, restoratör ve antropologlardan oluşan büyük bir ekibin görev aldığını söyledi. Ünal, “2019 yılı kazı sezonuyla birlikte 50 teknik personel, 150 erkek ve 70 kadın işçi olmak üzere 270 kişilik bir ekip istihdam edilmektedir. Çelikler A.Ş. sponsorluğunda gerçekleştirilen çalışmaların yıl boyu sürmesi planlanmaktadır” dedi.

"Kurtarma kazıları Kütahya'da seramik üretiminin kesintisiz 7 bin yıldır sürdüğünü gösteriyor”

Kültürel açıdan zengin bir coğrafya olan Kütahya'da Seyitömer Höyüğü'nün farklı bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Kütahya Valisi Ömer Toraman, “Kütahya'mız çini, seramik ve porselen başkenti. Bununla da iftihar ediyoruz. Kurtarma kazıları Kütahya'da seramik üretiminin kesintisiz 7 bin yıldır sürdüğünü gösteriyor” dedi.

Seyitömer Höyüğü'nde elde edilen eserlerin günlük ihtiyaçların çok üstünde olduğunun altını çizen Vali Toraman, “Buradaki seramik üretimi günlük ihtiyaçları ve bölgenin ihtiyaçlarını çok aşan, uzak yerlere satış yapılan büyük imalathanelere işaret ediyor. Pek çok yerde bu kadar uzun süreli bir devamlılığı görmek zordur. Kütahya bu konuda da çok ayrı bir noktada duruyor. 7 bin yıllık süreç Kütahya'nın aslında ekonomik yönden de potansiyelini gösteriyor” dedi.

"Elde edilen eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyor"

Seyitömer Höyüğü'nde önemli bir kömür rezervi olduğunu belirten Vali Dr. Ömer Toraman, yapılan kazı çalışmasıyla birlikte höyüğün bilimsel tespiti, kayda geçirilmesinin çok önemli olduğunu söyledi ve burada elde edilen eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Ömer Toraman, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte kazı evleri ve kazı alanında incelemelerde bulundu.

Törene; Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Altunel, Kütahya Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Serdar Ünal, Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, SLİ İşletme Müdürü Ferit Çelik, Tunçbilek İşletme Müdürü İbrahim Aydoğdu, bazı daire müdürleri, akademisyenler ve davetliler katıldı.