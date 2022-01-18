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Kütahya Simav'da motosiklet hırsızlığına 5 tutuklama

Kütahya’nın Simav ilçesinde, üç farklı motor hırsızlığı ile alakalı olarak yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, üç farklı motor hırsızlığı ile alakalı olarak yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne intikal eden üç farklı motor hırsızlığı ile alakalı olarak yapılan kamera çalışmaları neticesinde motosiklet hırsızlığını gerçekleştiren şahısların C.K. (20), T.A. (21), B.Y. (19) H.A. ve S.S.Ç. (17) olduğu tespit edildi. Operasyon sonucu yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Şahısların çalıntı motorları Sındırgı ilçesi Yaylabayır köyüne satmak üzere götürmüş olabilecekleri bilgisi üzerine Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçilerek motorları 3 bin TL karşılığı satın alan M.K. (18) ve M.A. K.(40) yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan aramada, çalınan 2 motor ve çalınan ancak tescilsiz olması nedeniyle sahibi tarafından müracaatta bulunulmayan 1 motor olmak üzere çalıntı 3 motor ele geçirildi.


İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., T.A., B.Y., H.A. ve S.S.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (EFE-)

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