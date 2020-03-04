Kütahya SMMM ile Germiyan MTAL arasında “Eğitim İşbirliği Protokolü”

Mali Müşavirler Odası Toplantı Salonunda yapılan imza töreninde Eğitim İşbirliği Protokolünü İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar ile Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Hamzaoğlu birlikte imzaladı.

İmza töreninde bir konuşma yapan Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Kesgin, “İmzalanan bu protokol ile ülkemizde meslek liselerine olan ilginin artırılması, Muhasebe ve Finansman Alanında okuyan öğrencilerin staj yeri bulma konusundaki sıkıntılarının en aza indirgenmesi, stajlarının etkin ve verimli geçmesi ile ilgi ve tecrübe kazanmalarının sağlanması, öğretmen ve öğrenciye yönelik mesleki rehberlik-koçluk yapılması, mezuniyetleri sonucunda alanlarında iş bulma olanaklarının artırılmasını amaçlamaktayız. Bu amaçlar doğrultusunda, İşletmelerde görev yapan bağımlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile bağımsız olarak büro faaliyetinde bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler yanında staj yapmalarını, İşletmelerde meslek eğitimi almalarını ve iş bulmalarını sağlamaya yönelik işbirliğini içeren bir protokolü yapmaya karar verdik” dedi.

“Bilgisayarlara LUKA Muhasebe programı kurulacak”

Kesgin, “ Bu protokolle Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası okulumuz laboratuvarlarında bulunan bilgisayarlara Luca Muhasebe programının kurulumunu sağlayacak ve öğretmenlerimize programın eğitimini verecektir. Aynı zamanda öğrencilerimizin staj yapabilmesi için gerekli olan iş pedagojisi belgesinin mesleki eğitim merkezi tarafından açılacak olan kursla oda üyelerine verilmesi sağlanacaktır. Staj yapmak için Oda tarafından yerleştirilen öğrencilerimiz teorik bilgilerinin yanı sıra pratikte de kendilerini geliştirme imkanı bulacaklardır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası bünyesinde staj yapan öğrencilere pozitif ayrımcılık yaparak yüzde 10 oranında istihdam imkanı sağlayacaktır” diye konuştu.

Törene İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar, Şube Müdürü İbrahim Aybek, İl Defterdarı Ömer Faruk ÖneL , SGK İl Müdürü İsmail Sayar, İŞKUR İl Müdürü Kamil Uçan, İl Gelir Müdürü Vildan Alp , 30 Ağustos Vergi Dairesi Müdürü Nuri Ünal, Çinili Vergi Dairesi Müdürü Güner Yalın ve davetliler katıldı.