Kütahya SMMMO heyetinden Rektör Uysal'a ziyaret

Dr. Kazım Uysal'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Kazım Uysal'a Dumlupınar Tasarım Teknokent Genel Müdürü ve aynı zamanda mali müşavir de olan Prof. Dr. Ersan Öz, Başkan Hamzaoğlu'na da Kütahya SMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bülbül eşlik etti.

Görüşmede ülkenin ve Kütahya'nın genel ekonomi ve mali durumuna dair konuların yanı sıra, SMMMO ile DPÜ arasında olası iş birliği konuları konuşuldu. Görüşmede ayrıca taraflar mali müşavir olmak isteyen öğrencilere ilişkin staj anlaşmalarının yapılabileceğine dair prensip kararı alındı.