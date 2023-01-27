Kütahya Sporkent'e 5 bin ton asfalt

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekiplerinin, Dumlupınar Mahallesi'ndeki sıcak asfalt serim çalışmalarına devam ediyor.

2022 yılında 125 bin ton asfaltı şehrimizin cadde ve sokaklarını iyileştirmek için kullanan Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipler, 2023 yılında da çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Dumlupınar Mahallesi'nde büyük bir alanda mesai harcayan ekipler, altyapısı tamamlanan Şehit Hasan Bardakçı, Balözü, Şebnem, Sürmeli, Manas, Karakeçili, Ekin, Reyhan ve Eliz Sokakta 5 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.