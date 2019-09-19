Kütahya susam üretimi yüzde 9,5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) yayınlanan 2018 yılı geçici bitkisel üretim istatistiklerine göre; Kütahya'da susam üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 9,5 azalarak 38 ton olarak gerçekleşti.

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, bu üretim miktarı ile Türkiye üretiminin yüzde 0,2'sini karşılayan Kütahya'nın en fazla susam üretimi yapan 16. il konumunda olduğunu ifade etti.

Akyol, ”2018 yılında Ege Bölgesi illeri arasında en fazla susam üretimine sahip il 3 bin 443 tonluk üretimle Manisa ili olurken, en az susam üretimine sahip olan il ise 17 tonla İzmir ilidir. Kütahya, 38 tonluk üretimle Ege Bölgesi illeri arasında en fazla üretim yapan 7.il konumundadır. Kütahya'nın susam üretiminin ilçelerde dağılımı Simav (19 ton), Gediz (8 ton), Şaphane (5 ton), Pazarlar (4 ton) ve Tavşanlı (2 ton) olarak gerçekleşmiştir. Diğer ilçelerde susam üretilmemektedir. Kütahya'da, susam üretiminde en fazla verim 100 kilogram ile Şaphane ilçesinde, en az verim ise 50 kilogram ile Tavşanlı ilçelerindedir” dedi.