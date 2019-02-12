Kütahya ‘Tanzim Satış Noktası'na hazır

Sebze ve meyve'de fahiş fiyatlar nedini ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın gündeme getirdiği 'Tanzim Satış Noktası' için Kütahya Belediyesi çalışmalarını tamamladı.

Pazar ve manav tezgahlarında sebze ve meyve'de fahiş fiyatlar uygulanması nedini ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın gündeme getirdiği 'Tanzim Satış Noktası' için Kütahya Belediyesi çalışmalarını tamamladı.

Üreticiden alıp tüketiciye doğrudan ulaştırılacak bir sistem olacağını söyleyen Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu," Üreticiden alıp tüketiciye arada komisyoncu oluşmadan doğrudan ulaştırılacak bir sistem olacak. Bu konuda bizimde alt yapımız oluşmuş durumda işletme iştirhaklar ve hal müdürlüğümüz ile birlikte fiyatların düşürülmesi ve vatandaşa daha uygun ulaştırılması için bakanlığımızın talimatları doğrultusunda üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz" dedi.