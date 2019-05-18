Kütahya tarihinin en genç Belediye Başkan Vekili oldu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Belediye Başkanı Arif Teke'nin İstanbul ziyareti dolayısıyla Başkan Vekilliği görevine 24 yaşındaki Özay Akbulut'un getirilmesi, Kütahya tarihinin en genç Belediye Başkan Vekili ünvanını almasına vesile oldu.

Kütahya ve Altıntaş ilçesi tarihinde ilk defa 24 yaşındaki Meclis üyesinin Başkan vekilliğini yürütmesi bu alanda bir illk oldu. Kendisine verilen sorumluluğun bilincinde olduğunu belirten Belediye Başkan Vekili Özay Akbulut, ''Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği önem ve fırsatlardan dolayı ve bu fırsatları bizlere aktarmada vesile olan Altıntaş Belediye Başkanımız Arif Teke'ye teşekkür ederim. Aldığımız görevde ve gelecek görevlerde hayırlısıyla Altıntaş ilçemize en faydalı, yararlı şekilde hizmet ettirmeyi Allah bizlere nasip etsin'' dedi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke yaptığı açıklamada, '' 31 Mart günü Belediye Meclis üyesi seçilmiş olan 24 yaşındaki kardeşimiz Özay Akabulut'a bu gün Belediye Başkan vekilliği görevi tevdi edilmiştir. Gençlerimiz, geleceğimizin teminatıdır, onlara daima güvenimiz tam olacaktır'' ifadelerini kullandı.