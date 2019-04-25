Kütahya Tarım Fuarı açıldı

Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı (KÜTAF) törenle ziyarete açıldı.

4 gün sürecek olan fuarda, tarım makineleri ve ekipmanları, organik gübre, tohum ve yem ürünlerinin tanıtılacağını belirtildi.

Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol, protokol ve katılımcılara fuarla alakalı bilgiler sundu. Varol, "2009 yılında başladığımız bu fuarda geride bıraktığımız 10 yıl içerisinde toplam 1 Milyon ziyaretçiyi Kütahya'da ağırlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayının yaklaşık yüzde 30'luk kısmı ise tamamen il dışından gelen ziyaretçilerden oluşmaktadır. Fuar sektöre yaptığı katkı dışında şehre sosyo ekonomik, yapısal ciddi katkılar sağlamaktadır. Bazı otellerdeki doluluk oranları yükselmekte, alış veriş merkezlerindeki ve çinicilikteki satış rakamları artmaktadır. Bu bizlere sevinç ve gurur katmaktadır. Aynı zamanda 10 yıllık serüvenimizde 3 kez sayın bakanlarımızı ilimizde ağırlamış bulunmaktayız. Kütahya Tarım Fuarı bu yıl farklı zorluklara da göğüs germektedir. Bizlerden sonra yola çıkan Eskişehir, Afyon Tarım fuarları bu yıl gerçekleştirilememiş, İzmir, Konya gibi özel tarım fuarları da yüzde 30-40 gibi küçülmeye gitmişlerdir. Biz Frig Fuarcılık olarak küçülmeyi seçmedik. Bazı tavizler vererek firma sayımızı kurumuş bulunmaktayız. Hem bütçemizi arttırdık, hem de ileride daha fazla ziyaretçi getirme çabası içerisinde olduk. Firmalarımıza ekonomik yükler getirmeden bu yıl fuarımızı açmaktayız. Sayın Belediye Başkanım, bu fuar alanı 2004 yılında yapılmış, fakat geçen zamanın yorgunluğunu üzerinde fazlaca hissetmektedir. Sizlerin alanın rehabilitesi için gayret göstereceğinize canı gönülden inanıyorum. Fuar alanındaki fiziki sıkıntıların giderilmesi ile birlikte hayalini kurduğumuz maden, toprak, kitap fuarları da daha rahat yapılabilecek ve fuarlar şehrimize sosyo ekonomik hayatımıza katkılar sağlayacaktır” dedi.

"FUAR ALANINDAKİ EKSİKLERİ GİDERECEĞİZ"

Belediye Başkanı Alim Işık, fuar alanının eksiklerini gidereceklerini ifade ederek, "Bundan sonra önemi daha da artacak ve bizde Kütahya Belediyesi olarak bu alanı daha iyi değerlendireceğiz ve var olan eksikliklerini en kısa zamanda gidererek, ilimize yakışan güzel bir alana dönüştüreceğiz. Başka faaliyetlerle ilgili düşüncelerimiz de var. Zamanla inşallah onları paylaşacağız. Şu anda önemli olan bu fuarın bu süre içerisinde sağlıkla, sıhhatle ve Kütahya'mıza yakışır bir şekilde gerçekleştirilmiş ve tamamlanacak olması" şeklinde konuştu.

Kütahya Valisi Ömer Toraman da, "Tüm çiftçilerimizin fuarı gezip, yenilikleri görmelerini istiyorum. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutluyor ve tebrik ediyorum" diye konuştu.

Ticaret Borsası tarafından düzenlenen 'Çocuk gözüyle tarım' konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Törene ayrıca AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve protokol mensupları da katıldı.

Protokol mensupları fuarı gezerek firmaların yetkililerinden ürünleri hakkında bilgi aldılar.