Kütahya Tarım Fuarı açıldı

kez kapılarını açtı.

Kütahya Belediyesi Fuar alanında12. kez kapılarını açan Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı'nın açılışında konuşan Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, fuarın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Vekili Damcı, “Kütahya Belediyesi olarak tarımla uğraşan vatandaşlarımıza elimizden gelen desteği sağlamaya gayret ediyoruz. Özellikle tarımsal sulamada yüzde 25 gibi bir indirim gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra köyden mahalleye dönüşen 27 mahallemizde ikamet eden çiftçi kardeşlerimize yaklaşık bir ay önce yem bitkisi tohumu dağıttık. Ayrıca Geven bölgesinde 51 santigrata ulaşan bir sıcak su kuyusunu açtık. Söz konusu bölgeyi sera bölgesi ilan etme yönündeki çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızın ve Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Açılış töreninin sona ermesiyle birlikte Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, protokol üyeleriyle birlikte Tarım Fuarı'nı gezerek firmaların yetkililerinden ürünleri hakkında bilgi alarak katılımcı firmalara hayırlı bol kazançlar diledi.