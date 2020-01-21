Kütahya Tarım Fuarı, Ticaret Borsası alanında gerçekleştirilecek

Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı'nın bu yıl Kütahya Ticaret Borsası'nda kurulacağı bildirildi.

Tarımsal uygulama alanlarının da bulunacağı fuarda firmalar ürünlerini sergilerken ziyaretçilerin alacakları ürünleri deneyimleme imkanı da olacak.

Frig Fuarcılık tarafından bu yıl 12.si düzenlenecek olan Tarım Fuarı'nda, Kütahya Ticaret Borsası binasının da resmi açılışı gerçekleştirilecek.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, "Umut ediyorum ki sektör için verimli bir fuar gerçekleşir. Aynı zamanda geleceğe yönelikte umutlar taşıyacağız.Fuar 50 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek“ dedi.

Kütahya'nın yanı sıra, Türkiye'nin birçok kentinden ziyaretçi alan fuar, 15-18 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleşecek.