Kütahya tarımına 19,5 milyon TL hibe

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, dağıtımı yapılan küçükbaş hayvanların, uygulanan projenin amacına uygun ve sürdürülebilir nitelikte devam ettirildiği takdirde, bir ailenin geçimini sağlayabileceğini belirtti.

Uygulanan projelerle sayesinde tarımsal üretimde yaşanan artışların kırsal alanda ekonomik canlılığı da beraberinde getirdiğine vurgu yapan İl Müdürü Kurt, “Nüfusu 20 binden az olan kırsal alanda ikamet eden 18-40 yaş aralığında tarımsal faaliyet gösteren vatandaşlarımızı kapsayan hibe programı ekonomik faydalarının yanında kırsal nüfusun artışını da sağlayacaktır. Genç çiftçi projesi kapsamında ilimizde kurulan işletmeler ile birlikte, kentlerde zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan işsiz gençlerimiz köylerine dönerek iş sahibi olmakta, hayvancılık veya bitkisel üretim yaparak tarımsal üretime katkı sunmaktadır. Genç nüfusun köylerine dönmesiyle birlikte tarımda ve hayvancılıkta çok ciddi canlılık ve hareketlilik sağlanmıştır. Genç çiftçilerimizin faaliyet gösterdikleri sektörde başarılı olmaları, ekonomik kazanç sağlayarak ilimiz ve ülke ekonomisine katkı sağlamaları aynı zamanda diğer gençlere örnek olmaları amacı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü genç çiftçilerimizin ihtiyaç duydukları her konuda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada daima yanlarında olacaktır" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç çiftçi nüfusunun artırılması amacıyla 2016 yılında başlatılan "Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi'ne yönelik hibe ödemeleri devam ediyor. Kütahya'da uygulanan proje kapsamında 2016 yılında 212, 2017 yılında 214 olmak üzere 426 Genç Çiftçi projesi tamamlanmış olup, 2018 yılında kabul edilen 221 genç çiftçi projesi de uygulanmaya başlamıştır. Bu proje kapsamında 114 genç çiftçimize 5'er adet olmak üzere toplam 570 sığır, 7 genç çiftçimize 5'er adet olmak üzere toplam 35 manda dağıtımı gerçekleştirilmiş, ayrıca arıcılık, sera, kapama meyve bahçesi, mantar tesisi, tıbbi aromatik bitki ve yem bitkisi yetiştiriciliği projeleri de hayata geçirilerek hibe ödemeleri gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı uygulamaları çerçevesinde kalan küçükbaş projeleri kapsamında hayvan seçim işlemleri tamamlanarak dağıtımına başlanmıştır. İl genelinde 48 genç çiftçimize 32 dişi, 2 erkek olmak üzere 34 küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirilecektir” denildi.