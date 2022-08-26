Kütahya Tasarım Teknokent ile Bilkent Cyberkpark iş birliği

Dr. Kazım Uysal ve beraberindeki heyet Ankara ziyaretinde birçok iş birliğine imza attı.

Rektör Kazım Uysal'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz ve DPÜ Biyokimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Şen eşlik etti.

İlk ziyaretler Çankaya ve Bilkent üniversitelerin rektörlüklerine yapıldıktan sonra Kütahya Tasarım Teknokent'e Mentör olarak atanan Türkiye'nin en başarılı ikinci Teknokenti olan Bilkent Cyberpark'a geçildi. Burada Cyberpark Genel Müdürü Faruk İnaltekin ve Bilkent TTO Direktörü Dr. Atilla Hakan Özdemir tarafından üniversite heyetine hem bilgilendirmeler yapıldı, hem de soru cevaplarla teknoloji geliştirme bölgeleri ve TTO'lar masaya yatırıldı.

Bu yıl Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu 1601 BİGG Uygulayıcı Kuruluş çağrısına ilk defa DPÜ TTO AŞ ile başvuru yapacak olan DPÜ, Bilkent Cyberpark ile ortak hareket edecek. Toplantının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikler Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit ziyaret edilerek Kütahya Teknokent'in ihalesi tamamlanan ve temel atma aşamasına gelinen yeni binasına dair bilgilendirme yapıldı.

Ziyaretler plaket sunumu ile sona erdi.