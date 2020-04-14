Kütahya Tavşanlı'da 50 kişi karantinaya alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde intihar eden şahsın korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 50 kişi evlerinde karantinaya alındığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karakova Mahallesi'nde intihar eden N.Ş'nin (45) cenazesi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otopside N.Ş.'nin cesedinden alınan numunede korona virüse rastlanması üzerine yakınları ile intikal eden emniyet, adliye ve sağlık personellerinin de aralarında bulunduğu 50 kişi, tedbir amacıyla evlerinde gözlem altına alındı. Düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılan kişiler arasında Covid-19 testi pozitif çıkan olmadığı açıklandı.