Kütahya Teknik Bilimler MYO'da Temel Afet Bilinci Semineri

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda Afete Hazır Türkiye Projesi kapsamında Birey ve Aileler için Temel Afet Bilinci konulu seminer düzenlendi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleşen seminere öğrenciler ile Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personeli katıldı.

Seminerde konuşan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, Türkiye'nin hemen her yerinde deprem tehlikesinin bulunduğunu, yenilenen Türkiye Deprem Tehlike Haritası ile bunun bir kez daha gözler önüne serildiğini ifade ederek, "Meydana gelebilecek afetlerin etkilerini bertaraf etmek ya da en aza indirmenin tek başına AFAD'ın sırtına yüklenemez. Bu konuda gençlerin AFAD Gönüllüsü olması son derece önem arz etmektedir" dedi.

Daha sonra AFAD Eğitmeni Ercüment Kök, katılımcılara Afete Hazır Türkiye Projesi kapsamında Birey ve Aileler İçin Temel Afet Bilinci konulu sunumunu yaptı. Sunumda deprem, sel, yangında tahliye konuları öncesi, sırası ve sonrası olmak üzere üç temel başlık altında işledi. Sunumun ardından gelen soruları yanıtlayan Kök, duyarlılıkları için okul yönetimine ve ilgileri için tüm öğrencilere teşekkür etti.

Seminerin ardından Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Erdem, AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun'a, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Akif Yılmaz da AFAD Eğitmeni Ercüment Kök'e katkılarından dolayı Teşekkür Belgesi takdim etti.