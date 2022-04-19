Kütahya Teknokent kapasitesinin zirvesine çıktı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) ana paydaşı olduğu Tasarım Teknokent, Kütahya'nın teknolojik gücünün ortaya çıkarılmasında üstlendiği öncü rolünün sonucunda tüm ofislerini doldurmayı başardı.

Temmuz 2020'de yönetim değişikliği sonrası, teknokentler sıralamasında sonunculuktan 60. sıraya kadar yükselen Kütahya Tasarım Teknokent, ilk defa yüzde 100 doluluğa ulaştı. 10 ortağı ve 1 milyon 250 bin TL sermayesi olan Türkiye'nin 89 teknoloji geliştirme bölgesinden biri olan Teknokentte, hem Kütahya hem diğer şehirlerden gelen girişimcilerle, Kütahya'nın ve Türkiye'nin ekonomik ve idari yelpazesiyle eş güdümlü çalışılarak ihtiyaçlara uygun Ar-Ge ve inovasyon projeleri gerçekleştiriliyor. Tam doluluğa ulaşan Teknokent için yeni bina projesi çizilerek tamamlandı ve ihale aşamasına gelindi.

Konuyla ilgili bilgi veren Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, “Yönetim Kurulu Başkanımız ve Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal ile tüm yönetim kurulu üyelerimizin desteğiyle adım adım güzel sonuçlar elde ediyoruz. Teknokent, Temmuz 2020 ve sonrası birçok kalemde yüzde 100'ün üzerinde başarı kat etmiştir. Bunlara kiralanabilir alan sayı/metrekaresinde artış (yüzde 150), gelirlerde artış (yüzde 400), sağlanan teşviklerde artış (yüzde 100), toplam firma ve kuluçka firması sayılarında artış (yüzde 80) gibi verilerle nicel ve nitel gelişim ve değişim sağlanmıştır. Bu süreçte birçok kalkınma ajansı projesi tamamlanması yanında farklı projelerde paydaşlık da yapılmıştır. 2021 Teknofest'te Drone alanında bir kuluçka girişimcimiz Türkiye 2.'si, dünya 20.'si olmuştur. Ayrıca son olarak 2022 Mayıs ayında gerçekleştirilecek ilki düzenlenen proje pazarı yarışmasına 144 proje başvurdu ve 3 büyük sponsor tarafından destekleniyor. Proje Pazarı yarışmasına DPÜ TTO A.Ş. ve birçok kurum paydaşlık ediyor” diye konuştu.