Kütahya Ticaret Borsası Bölcek Ortaokulu'nda "Bilim Fuarı" açılışının yapıldığı bildirildi.

Millİ Eğitim Müdür Vekili Hakan Gölpınar tarafından açılışı gerçekleştirilen Bilim Fuarına, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Açılışın ardından, Müdür Vekili Hakan Gölpınar ve katılım sağlayan davetliler, proje sergilerini dolaşarak öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı. Sergilenen projeleri tanıtan öğrenciler projenin amaçları, kullandıkları malzemeler, proje aşamaları, yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ürün hakkında bilgi verdiler. Bilim Fuarı sergisini tek tek gezen ve eserleri inceleyen Hakan Gölpınar, projelerde görev alan öğrencileri, onlara emek veren okul idaresini ve projelerin danışman öğretmenlerini yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.