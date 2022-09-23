Kütahya TUBİM Büro Amirliğince 112 anne ve anne adayına eğitim

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada,” Hekim Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda velilere ve okul öğretmenlerine yönelik 12 anne ve anne adayı olmak üzere toplamda 19 kişiye, Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda velilere ve okul öğretmenlerine yönelik 9 anne ve anne adayı olmak üzere toplamda 34 kişiye, Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda velilere ve okul öğretmenlerine yönelik 27 anne ve anne adayı olmak üzere toplamda 59 kişiye eğitim verilmiştir. Toplamda 48'i anne ve anne adayı olmak üzere toplamda 112 kişiye eğitim verilmiştir. “En İyi Narkotik Polisi Anne” sunumu yapılmış, "İki Ekmek " kısa filmi izlettirilmiş, "UYUMA " uygulaması tanıtımı ve broşür dağıtımı yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.