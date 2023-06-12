İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kütahya TUBİM'den bin kişiye eğitim

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği ekipleri Tavşanlı’da gerçekleştirilen konser öncesi bin kişiye eğitim verdiTürkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği ekipleri "En İyi Narkotik Polisi Anne" "Narkorehber" ve "Uyuma" projelerinin tanıtımı çerçevesinde Tavşanlı ilçesi Cumhuriyet meydanında yapılan konser etkinliğinde yaklaşık bin kişiye ulaşarak madde kullanımı ve uyuşturucuya karşı uyarılarda bulundu.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği ekipleri Tavşanlı'da gerçekleştirilen konser öncesi bin kişiye eğitim verdi


Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği ekipleri "En İyi Narkotik Polisi Anne" "Narkorehber" ve "Uyuma" projelerinin tanıtımı çerçevesinde Tavşanlı ilçesi Cumhuriyet meydanında yapılan konser etkinliğinde yaklaşık bin kişiye ulaşarak madde kullanımı ve uyuşturucuya karşı uyarılarda bulundu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.