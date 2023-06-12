Kütahya TUBİM'den bin kişiye eğitim

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği ekipleri Tavşanlı'da gerçekleştirilen konser öncesi bin kişiye eğitim verdi

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği ekipleri "En İyi Narkotik Polisi Anne" "Narkorehber" ve "Uyuma" projelerinin tanıtımı çerçevesinde Tavşanlı ilçesi Cumhuriyet meydanında yapılan konser etkinliğinde yaklaşık bin kişiye ulaşarak madde kullanımı ve uyuşturucuya karşı uyarılarda bulundu.