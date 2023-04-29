Kütahya TUBİM'den sanayi esnafına eğitim

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliğinin bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde, il merkezimiz ve Dumlupınar Üniversitesi kampüsü içerisinde halk tarafından yoğun olarak kullanılan otobüs duraklarına şubemiz konularıyla ilgili iletişim bilgilerinin bulunduğu stickerler yapıştırılmıştır. Kütahya Yeni Sanayii sitesinde faaliyet gösteren 5 işyerinde 39 kişiye Met Fotoblok Eğitimi verilmiştir” ifadelerine yer verildi.