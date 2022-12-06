Kütahya Valiliği Motivasyon ve Eğitim Tırı “Yılın en iyisi” seçildi

Kütahya Valiliğince hayata geçirilen Türkiye'nin ilk gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı, Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneğince ‘Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülüne layık görüldü.

Kütahya Valiliği, 9 Aralık Cuma günü İstanbul Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla düzenlenecek II. Tesis Yönetim Zirvesi çerçevesinde ödülünü almaya hazırlanıyor.

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Öğretim Görevlisi Kudret Armağan'ın rehberliğinde çocukları eğlendirirken öğreten mobil tır bugüne dek Türkiye'nin çeşitli illerinde binlerce çocuğa ulaştı.

Vali Ali Çelik'in himaye ve desteğiyle hayata geçirilen Motivasyon ve Eğitim Tırı'nın ödüle layık görülmesinden duyduğu mutluluğu ifade eden Armağan, “Motivasyon Otobüsü ve Kütahya Valiliği Motivasyon ve Eğitim Tırı projelerimizin ikisinin de bu ödüle layık görülmesi bizi ayrıca mutlu etti. Bu yolculukta sonsuz desteği ve himayesi ile hep yanımızda olan Kütahya Valimiz Sayın Ali Çelik'e, aileme, İl Özel İdare ekibime, dostlarıma ve öğrencilerime teşekkür ediyorum. Gönülden ve karşılıksız çıktığımız bu yolda yüzlerde tebessüm, kalplerde sevgi olmaya devam edeceğiz” dedi.