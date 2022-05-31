Kütahya Valisi Çelik: "Depremde hiçbir sıkıntı yaşanmadı"

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.45'de merkez üssü Gediz ilçesi Çukurören köyünde deprem meydana geldi. Yerin 10.02 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem korkuya neden oldu. Gediz'de yaşanan depremde can ve mal kaybı olmadığını belirten

Vali Çelik, meydana gelen deprem sonrası hiçbir sıkıntı yaşanmadığını ifade etti.