Kütahya Valisi Çelik: “Ramazan ayı salgın yayılımını önlemede önemli bir fırsat"

Vali Yardımcıları Halil İbrahim Ertekin ve Aydın Börü ile ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda iki haftalık kısmi kapanmada uygulanacak tedbirler değerlendirildi. Vali Ali Çelik, uygulanacak tedbirler ve vatandaşların destekleriyle Ramazan ayının salgın yayılımını önlemede önemli bir fırsat olacağını söyledi.

“169 bin 167 vatandaşımız aşı oldu”

Vakaların mutasyonlu virüs nedeniyle daha hızlı yayıldığını belirten Vali Çelik, “100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayımız 280,57'ye yükseldi. Ancak vaka sayımıza rağmen vefat ve yoğun bakım hasta sayımız Kasım ayına göre daha az. Burada da aşının etkisini görüyoruz. Bugün itibarıyla 99 bin 493 vatandaşımız 1. doz, 69 bin 674 vatandaşımız 2. doz olmak üzere toplamda 169 bin 167 vatandaşımız aşısını oldu.

“Kalabalık sofralardan uzak kalmalıyız”

Korona virüs salgını nedeniyle iftar ve sahur sofralarının bu Ramazan ayında da kalabalıktan uzak geçmesi gerektiğini belirten Vali Çelik, “Aile, akraba, komşu sofraları bu süreçte ne yazık ki çok tehlikeli. Ne kendimizi ne de sevdiklerimizi virüsle karşı karşıya bırakalım. Madem davet edemiyoruz veya davetlere katılamıyoruz öyleyse iyiliğin ve paylaşmanın ayı Ramazan'a yakışır bir yardımlaşma içerisine girelim. Bu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı da unutmayalım inşallah” diye konuştu.