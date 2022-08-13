Kütahya ve 10 ilçede çocuk trafik eğitim parkları kurulacak

Kütahya'da çocuklara trafik bilinci kazandırılması amacıyla "Çocuk Trafik Eğitim Parkları Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantı sonucu Kütahya ve 10 ilçede Çocuk Trafik Eğitim Parkları kurulacağı açıklandı.

Valilik Toplantı Salonunda Vali Ali Çelik başkanlığında yapılan toplantıda, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen "Çocuk Trafik Eğitim Parkları" projesi çerçevesinde Kütahya'da yapılan ve yapılacak çalışmalar istişare edildi.

Sürdürülebilir, güvenli ve bilinçli trafik kurgusunun oluşturulması için erken yaşta trafik bilincinin kazanılmasının önemine dikkat çeken Vali Ali Çelik, projenin Tavşanlı ve Gediz'de hayata geçirildiğini belirterek belediye başkanlarına teşekkür etti.

04-12 yaş grubundaki 60 bin çocuğun trafik kurallarını teorik ve uygulamalı öğreneceğini ifade eden Vali Ali Çelik, "Trafik kazalarında hem can kaybediyoruz, hem de ciddi maddi kayıplar yaşanıyor. Bunun önüne geçilmesi sürdürülebilir trafik kültürünün oluşturulmasıyla doğrudan bağlantılı" dedi.

Belediyeler, Kaymakamlıklar, İl Özel İdare ve Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde il merkezi ve 10 ilçede çocuk trafik eğitim parkları kurulacağını belirten Vali Çelik, "Çocuk trafik eğitim parkları için yer tespiti çalışmaları 1 ay içerisinde tamamlanacak. İlk etapta seyyar pist oluşturulabilir ancak tercihimiz kalıcı yer" diye konuştu.

Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Vali Yardımcıları Hasan Erkal ve Buğra Karadağ ile kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

İl merkezi ve ilçelerde kurulacak çocuk trafik eğitim parklarında 04-12 yaş grubundaki 60 bin çocuk trafik kurallarını uygulamalı öğrenecek. Eğitimlere Eylül ayında başlanacak.