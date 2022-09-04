Kütahya ve ilçelerinde orman yangınları ile mücadele tedbirleri

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada,” Kütahya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 24 Ağustos - 3 Eylül 2022 tarihleri 10.00-20.00 saatleri arasında 13 ilçede Orman Yangınları ile Mücadele çerçevesinde ormanlık alanlarda, piknik alanlarında ve ormana giriş noktalarında Jandarma Asayiş Komando ve Asayiş Timleri ile önleyici kolluk devriyesi icra edilmiştir. Önleyici kolluk devriyesi esnasında piknik alanlarındaki vatandaşlar orman yangınları konusunda bilgilendirilerek farkındalık oluşturulmuştur” ifadelerine yer verildi.