Kütahya ve Pecs arasındaki kültürel etkileşime DPÜ'den katkı

Avrupa Birliği ve Merkezi İhale Finans Birimi Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Kütahya Belediyesi ve Macaristan'daki Pécs Belediyesi ortaklığında yürütülen 'Kütahya ve Pecs İş Birliğinin Güçlendirilmesi için Kültür ve Oluşturuculuk' başlıklı projenin kapanış organizasyonunda Dumlupınar Üniversitesini Arş. Gör. Gökhan Akça temsil etti.

1975 yılından bu yana kardeş şehirler olan Kütahya ve Pecs şehirlerinin yöneticilerinin, her iki şehir için ortak vizyon ve hedefler belirleme amacıyla kültür odaklı sürdürülebilir kalkınma stratejilerini belirlediği toplantıya Güzel Sanatlar Fakültesinde görev yapan Arş. Gör. Gökhan Akça'da katıldı.

Pecs Belediye Başkanı Attila Peterffy, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ve Türkiye Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay'ın konuşmaları ile başlayan toplantıda Kütahya Belediyesi Etüt Proje Müdürü ve Proje Koordinatörü Mehmet Zenci, proje içeriği ve proje süreci içinde gerçekleştirilen faaliyetler konusunda bilgi verdikten sonra, bu kapsamda belirlenen stratejiler doğrultusunda mevcut iş birliğini güçlendirmek için tüm yerel kurumları Kütahya'ya davet etti.

“Rölyef Seramik Modelleme Tekniği üzerine atölye çalışması”

Organizasyona Kütahya Belediyesi'nin davetlisi olarak katılan ve aynı zamanda seramik sanatçısı olan Arş. Gör. Gökhan Akça, 'Türk Çini ve Seramik Sanatı' konulu sunumunun ardından Pecs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin öğrencileri ile 'Rölyef Seramik Modelleme Tekniği' üzerine bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Atölye çalışmasında Macar ve Türk halklarının kültür mirasında ortak bir sembol olan efsanevi “Turul (Tuğrul) Kuşu” üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarından Mehmet Yıldırım ve Cemile Gül ile Kütahya Çiniciler Odası Başkanı Sadık Erilbaylı, Kütahyalı çini sanatkarları Mustafa Dumanlar, Ali Kaymak, Hasan Kayış, Cengiz Dayan, Hakan Kulkoç, Ahmet Karakaş ve Fatih Kahraman'ın eserlerinden oluşan sergi hakkında bilgiler vererek, Kütahya'nın çini ve nakış işleme sanatının örneklerini Pécs halkı ile buluşturuldu.

Gökhan Akca ve diğer proje katılımcıları, Pécs Belediyesi ve Pecs Üniversitesi ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde Erasmus ve Mevlana Programları özelinde karşılıklı öğrenci ve öğretim elemanı değişimleri, kültür ve sanat başlıkları altında yetişkinler eğitimi ve sergi, sempozyum gibi faaliyetler ile Pecs şehrinde belirlenecek olan Osmanlı döneminden kalma tarihi bir yapının, kültür merkezi olarak hizmet vermek üzere restore edilmesi ve isminin Kütahya Evi olması konularında yeni anlaşmalar sağladı.