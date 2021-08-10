Kütahya yangın ekipleri yurdun dört bir yanında

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz tarihinden itibaren devam eden yangınlara müdahale etmek üzere yangının ilk gününden itibaren Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 4'ü teknik eleman olmak üzere 131 personel destek kuvvet olarak gönderildi. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 24 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, 1 dozer ve 1 treyler bulundukları yerlerde yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın haberlerinin çok üzücü olduğunu ve Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü olarak tüm Bölge Müdürlükleri gibi aralıksız destek vermeye devam ettiklerini belirtti.

Keskin; “ Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangınlar istiyoruz ki en kısa zamanda son bulsun. Bizim ekiplerimiz de yangınların başladığı tarihten itibaren dönüşümlü olarak yangında görev alıyorlar. Birlik beraberlik zamanındayız, elimizden geleni yapıyor, ormanlarımızı korumak için cansiperane çalışıyoruz. Sahadaki tüm arkadaşlarımız gerektiğinde vatandaşlarımız, orada alevler ve dumanla boğuşuyorlar. Yangınla mücadele eden herkese kolaylıklar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarında verdikleri mücadele esnasında hayatını kaybeden orman yangını şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.