Kütahya Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Kulübü'nden kitap bağışı

Kütahya Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Kulübü üyeleri tarafından " Her yerde Kitap" sloganıyla toplanan çok sayıda kitabın Ceza İnfaz Kurumları kütüphaneleri için tüm illerde düzenlenen “Bir Kitap, Bir Umut” adlı kitap bağış kampanyasına bağışlandığı bildirildi.

Projeye bağışlarıyla destek veren kulüp üyelerine teşekkür eden Kütahya Yeni Rotalar Kulübü yöneticisi Niyazi Kurnaz,” En iyi dost kitaptır. Kulüp olarak ‘Bir Kitap, Bir Umut' kampanyasıyla ceza infaz kurumlarında bulunanlara ve çalışanlarına bu anlamda bir destek, bir moral, bir farkındalık olması için bu kampanyaya biz de toplu kitap bağışıyla destek olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Hep kitapla kalalım" dedi.